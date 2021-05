Diddy poste une photo avec Jennifer Lopez... un troll envers Ben Affleck ?

Diddy aurait-il envie de troller Ben Affleck et Jennifer Lopez ou serait-ce une tentative de reconquête ?

par Team Mouv'

Il semblerait que la nouvelle romance qui réunit le couple phare Jennifer Lopez et Ben Affleck ( si bien qu'ils ont un surnom : les Bennifer ) ne soit pas du gout de tout le monde .

Depuis sa séparation avec son ex - fiancé Aarod, J - LO a été récemment aperçue aux cotés d'un ex - amour avec qui elle formait un couple très connu dans les années 2000. Il s'agit de l'acteur Ben Affleck avec qui elle est restée en couple de 2002 à 2004 .

Diddy : jaloux ?

Comme pour les duos mythiques David Beckham et Victoria, Beyonce et Jay - Z, les Bennifer faisaient partie du paysage de la pop culture et leur nouvelle romance plus de 15 ans après rappellent de bons souvenirs aux fans de l'époque . Mais certainement un gout amer pour d'autres, comme Diddy qui lui aussi fut en couple avec J - Lo au début de sa carrière en 1999. Ainsi, ce dernier a posté une ancienne photo d'eux à l'époque de leur histoire, sur son compte Instagram avec le hashtag " # TBT" qui signifie : throwback thursday "les souvenirs du jeudi" . Une bien étrange démarche car on pourrait se demander ce qui peut bien motiver Diddy à poster cette photo justement au moment où son ex - fiancée se remets en couple avec un ex à elle . Serait - ce par pure provocation ou peut - être un message destiné à la chanteuse en souvenir du bon vieux temps ? Seul le temps nous le dira, mais en tout cas cette provocation a fait rire beaucoup d'internautes pour l'audace de Diddy .

