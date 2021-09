Dan Sur : le rappeur mexicain se fait implanter des chaines en or sur le crâne…

Le rappeur et influenceur Dan Sur s'est incrusté des chaînes en or sur le crâne et fait le buzz.

par Team Mouv'

On a trouvé un concurrent de taille pour Lil Uzi Vert et son diamant incrusté sur le front : Dan Sur, un rappeur et influenceur fait le buzz après avoir implanté des vraies chaines en or sur son crâne. Le bling bling n'a pas de prix pour ce jeune mexicain de 23 ans .

Une idée un peu tirée par les cheveux ?

Le rappeur et influenceur explique sur Instagram son look : "__Je voulais faire quelque chose de différent parce que je vois que tout le monde se teint les cheveux . J’espère que tout le monde ne me copie pas maintenant" . Certains sont prêts à tout pour se démarquer et faire le buzz !

Le rappeur n'est pas passé par la case coiffeur mais bien celle du bistouri d'un chirurgien esthétique pour se faire incruster les chaînes sur son crâne . Comme l'explique Midi Libre : "Ces petites chaînettes tiennent grâce à des crochets directement fixés sur son cuir chevelu ." Outch ! Dan Sur s'est d'ailleurs auto - proclamé "premier rappeur à se faire implanter des cheveux en or dans l’histoire de l’humanité" . Il y aura - t - il un deuxième qui osera ?

