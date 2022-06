Cyprien revient sur sa séparation avec Squeezie

Invité de Zack Nani, Cyprien est revenu sur son "embrouille" avec Squeezie.

En février dernier, Cyprien a répondu à une Foire aux questions et il y a évoqué sa relation qui n'est pas au beau fixe avec son ancien acolyte de YouTube, Squeezie. En effet, Cyprien a révélé qu'il n'était plus en bons termes avec Squeezie depuis deux ans, au grand dam des internautes qui se demandaient à quand une nouvelle vidéo du tandem ?

Selon Cyprien, qui répond sans détour à l'interrogation de ses abonnés, Squeezie a "fait le choix" de ne pas continuer à être ami avec lui, à son "plus grand regret". Quant à Squeezie, celui-ci a répondu sur Twitter, confirmant les dires de Cyprien. S'il dit regretter leurs différends, il ne souhaite pas plus s'épancher sur une question qu'il considère d'ordre privé.

Depuis, aucun des deux youtubeurs n'étaient revenus sur le sujet.... avant que Cyprien ne le fasse dans l'émission de Zack Nani.

"Il fallait que ce soit fait"

Invité par Zack Nani, dans l’émission Zack en roue libre, Cyprien a évoqué son différend avec Squeezie, notamment sur le fait de rendre public cette "embrouille" aux fans.

Cyprien est revenus sur la tournure qu'a pris leur relation : 'On ne s’adressait plus la parole. Les relations étaient fermées et on s’était vu effectivement quelques mois avant ça et moi ça me travaillait beaucoup. Je répète juste ce que je dis dans la vidéo, mais moi ça me travaillait beaucoup de voir que j’étais mis de côté. Je fais très attention à qui m’entourent, etc. Et du coup je me suis dit : « Je le fais pas si bien visiblement parce qu’il y a des gens qui me suppriment un peu de leur life." Et il raconte même une dernière rencontre avec Squeezie où ils ont pu brièvement en discuter : "Il a bien voulu qu’on se voit et je lui ai dit : ' En fait, tu m’as enlevé de ta vie' ".

Pour Cyprien, c'était normal de revenir dessus et d'être transparent avec ses abonnés qui s'interrogeaient sur le fait de ne plus voir le duo ensemble et pour leur éviter de s'imaginer des choses : "Des gens nous prenaient encore pour un duo et me demandaient : « C’est quand les prochaines vidéos ? C’est quand ci, c’est quand ça ? » *Et je me suis dit que c’est un truc qui n’arrivera plus et je ne peux plus répondre en solo à des gens… Et c’était trop important dans ma vie aussi. Le duo qu’on avait fait, et tous les projets qu’on avait ensemble étaient trop importants. Et comme ça a mis un terme à tout ça, c’est comme tout changer dans ta life et t’en parles pas, du coup il fallait que ce soit fait"*

Une page qui se tourne pour toute une génération qui a connu ce duo de folie.