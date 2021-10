Cristiano Ronaldo attend des jumeaux

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé attendre des jumeaux.

par Team Mouv'

Cristiano Ronaldo a annoncé que sa compagne, Georgina Rodriguez, était de nouveau enceinte . . . et le couple attend des jumeaux .

C'est la publication la plus likée de tous les temps sur Instagram : Cristiano Ronaldo va être papa non pas pour la cinquième, mais bien la sixième fois, puisque sa petite - amie mannequin, Georgina Rodriguez, est enceinte de jumeaux . Le couple a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram ce jeudi 27 octobre, et le réseau s'est instantanément enflammé, avec près de 27 millions de likes .

Cristiano, père de famille nombreuse

L'attaquant écrit ainsi : “nous avons le plaisir de vous annoncer que nous attendons des jumeaux . Nos cœurs sont remplis d’amour - nous sommes impatients de vous rencontrer”, accompagnant ces quelques lignes d'une photo où l'on peut voir le couple poser près d'une échographie . Le sportif n'a pas manqué de montrer l'amour qu'il porte à sa famille dans une seconde photo, sur laquelle il se montre avec ses quatre enfants dans un jacuzzi .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

En effet, la star de Manchester United est déjà quatre fois papa : son premier enfant, Cristiano Junior, est né en 2010, et il avait déjà eu des jumeaux en 2017 : Eva et Mateo . Ces deux grosses avaient été faites par une mère porteuse . Cristiano a apparemment l'âme d'un père de grande famille, puisqu'il confiait à France Football en 2017 qu'il voulait avoir sept enfants . . . on y presque .

De quoi faire presque une petite équipe de football, surtout si la progéniture du footballeur mythique a la même patte que son papa . . .