Conor McGregor dévoile des photos de son Yacht Lamborghini

La super star de l'UFC va flamber sur les océans avec son Tecnomar Lamborghini 63 vert métallisé...

par Team Mouv'

Récemment frappé par sa défaite contre Poirier, Conor McGregor va pouvoir se faire plaisir, flamber un peu et oublier ses récentes blessures .

Ses combats les plus "bankable" de l'UFC même s'il ne les gagne pas toujours, lui ont permis de se construire une petite fortune et il peut aussi compter sur sa marque de whisky qu'il a vendu il y a quelques mois plus de 600 millions de dollars . . . Super fan de la marque Lamborghini et de la couleur verte métallisée, il a maintenant en sa possession un yacht Tecnomar Lamborghini 63 flambant neuf, d'une valeur de 3,4 millions d'euros !

Un avion de chasse des mers

Fabriqué en partenariat entre Lamborghini et The Italian Sea Group, dévoilé en 2020, celui qu'on appelle aussi le Lamborghini 63' s'inspire clairement de la Lamborghini Sian FKP 37 2020, cette super voiture de sport hybride, au design incomparablement sportif et soigné . . . 24 tonnes, 19,20 mètres de long, ce yacht construit en fibre de carbone est propulsé par deux moteurs MAN V12 - 2000HP lui offrant une vitesse de pointe est mesurée à 60 nœuds ( 111 km/h ), ce qui en fait le bateau le plus rapide de la flotte Tecnomar !

La star irlandaise va pouvoir se la raconter et créé déjà l'émulation sur Instagram avec plus de 2 411 741 likes avec la photo de se bateau qu'on croirait tout droit sortie de GTA V, comme la justement remarqué le youtubeur Matej Slažanský .

Et toi ton bateau gonflable, il est où ?