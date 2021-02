Christine Boutin confond Gabriel Jesus et Jésus Christ, les internautes sont morts de rire

Dans un tweet, Christine Boutin a confondu l’attaquant brésilien de Manchester City Gabriel Jesus avec Jésus Christ. Évidemment, les internautes lui sont tombés dessus.

par Team Mouv'

On dit parfois que le football est une véritable religion . En tout cas, la différence entre les deux semble être compliquée à faire pour Christine Boutin, qui s'est emmêlé les pinceaux sur Twitter, provoquant l'hilarité des internautes .

Toujours réfléchir avant de tweeter

Lorsqu’un twittos a critiqué l’apport de Gabriel Jesus au jeu de Manchester City, en ne le nommant que par son nom de famille ( "Jesus" ) , samedi 21 février, Christine Boutin a vu rouge . Pensant que c’était Jésus Christ qui était visé par le tweet, la femme politique s’est fendue d’une réponse cinglante .

"Et vous ? Qu’avez vous fait pout stopper les désastres ? Jesus nous laisse libres et c’est un immense cadeau . Tout cela n’est le résultat que de nos lâchetés, négligences, paresses…" a - t - elle écrit, persuadée que le Christ était la cible des critiques . Dans la foulée, le twittos a répondu, "je parle du joueur de Manchester City, lâchez ma veste et bonne journée".

La nouvelle risée de Twitter

Après s’être rendue compte de son erreur, Christine Boutin a pris cette mésaventure avec humour . De leur côté, les internautes se sont lâchés sur Twitter, en hésitant pas à troller un peu . On vous laisse avec un florilège de leurs réactions .