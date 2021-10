Chris Brown taille Kanye West sur sa coupe de cheveux

La nouvelle coupe de Kanye West n'a apparemment pas plu à Chris Brown.

par Team Mouv'

La nouvelle coup de Kanye est loin de faire l'unanimité . Au rang de ceux qui se moquent de l'artiste, on trouve notamment Chris Brown, qui a bien ri devant le choix capillaire de son ancien ami .

Kanye West, ou plutôt Ye, est en plein questionnement identitaire et multiplie les anecdotes étranges . Après s'être baladé dans Berlin déguisé en Fantomas, le rappeur de Chicago a décidé, comme beaucoup d'entre nous quand on veut du changement, de se faire une nouvelle coupe . Seul bémol : fidèle à lui - même, Kanye a choisi une coupe de cheveux très atypique, qui fait polémique sur les réseaux . Un des plus grands critiques de ce choix esthétique est Chris Brown, qui ne s'est pas privé de moquer Ye sur ses réseaux .

Chris Brown est moqueur . . . et rancunier

Ce mardi 19 octobre, le lendemain du passage de Ye chez le coiffeur, le chanteur de Go Crazy s'est fendu de petites blagues envers son collègue rappeur . En repostant une photo de Kanye, Brown s'est amusé à dire que celui - ci avait "demandé au coiffeur une carte du monde qui part en c * * * * ". Loin de s'arrêter là, Chris Brown a insisté en se moquant de Kanye qui, selon lui, essaye d'atteindre un style "what the fuck", mais a plutôt obtenu "la coupe de cheveux de la punition" . S'en est suivi une longue liste de photos et de montages pour rire de la nouvelle tête de Ye .

Si les deux artistes ont eu des relations cordiales pendant longtemps, leur amitié a pris un coup dur lorsque Kanye, sortant Donda il y a quelques semaines, a supprimé son featuring avec la star de R & B sans même la prévenir . Le chanteur avait alors réagi à vif, vexé par ce geste, et écrit sur les réseaux "Kanye est une grosse pute"__, avant de supprimer rapidement le message . Réaction presque immédiate de Ye : celui - ci a supprimé sa voix du refrain New Again, sur lequel on pouvait quand même entendre Chris Brown chantonner .

Entre moqueries, manque de respect et coups bas, la relation entre les deux artistes est loin de s'améliorer . Et au vu de la réaction de Chris Brown quant au changement d'identité de Kanye, et à la susceptibilité de ce dernier, on peut prophétiser que les deux anciens amis ne chanteront plus jamais ensemble .