Cardi B révèle être enceinte aux BET Awards

Ce sera le deuxième enfant de Cardi B et Offset.

par Team Mouv'

La rappeuse Cardi B a fait sensation ce 27 juin aux BET Awards . Lors de sa prestation délurée avec Migos, elle a dévoilé au monde entier être enceinte d’un deuxième enfant . Leur fille Kulture Kiari âgée maintenant de trois ans va bientôt devenir grande sœur .

Un petit frère ou une petite sœur pour Kulture

On aurait pu s’y attendre, Cardi B portait une combinaison de cristaux partout sauf sur son ventre sur la scène des BET . Elle a confirmé sa grossesse sur Instagram juste après son show avec une photo où l’on voit son “baby bump” tout rond . Elle a inscrit en légende le message “ # 2 ! ” accompagné d’un cœur . La photo a fait le tour du monde et de nombreuses stars comme Selena Gomez, Demi Lovato se sont réjouies de l’annonce . L’animatrice Taraji P . Henson, ébahie, a commenté en direct cette belle nouvelle : “Applaudissons Cardi B et Offset pour nous avoir donné une prestation vivante - littéralement ” . Clairement vu comme la rappeuse a envoyé du lourd aux côtés de Migos, elle a l’air plus qu” en pleine forme” comme le souligne le compte officiel des BET Awards .

La diva n’en est pas à son premier coup, pour révéler qu’elle était enceinte de Kulture en 2018, elle avait balancé la news en direct sur Saturday Night Live . Ce genre d’annonce fait penser à une autre queen, Beyoncé . Elle avait quant à elle elle dévoilé sa grossesse en 2011 aux MTV Music Awards lors de sa performance sur Single Ladies. Le couple Offset – Cardi B a l’air d’être heureux de revivre le grand amour après leur volonté de divorcer en septembre 2020 suite à des rumeurs d’infidélité . Comme le rapporte Elle Magazine, c’est en novembre, que la rappeuse de New - Yort a stoppé les démarches de divorce . Elle avait expliqué à ses fans lors d’un live Instagram : “Vous savez comment je me dispute avec vous tous sur les réseaux sociaux ? C'est exactement comme ça qu'on est, mon homme et moi . ” Depuis, le couple a l’air de filer le parfait amour .

Pour revoir la performance avec Migos, ça se passe par ici :

