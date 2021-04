Burger King crée un fauteuil de streamer avec un bouton intégré pour commander à manger

Burger King innove en créant un fauteuil de streamer avec livraison.

par Team Mouv'

Amis gamers, si vous en rêviez, Burger King l'a fait : il vous sera désormais possible de commander à manger tout en étant bien installé dans votre fauteuil, pendant une partie gaming, et sans le moindre effort . Comment ? tout simplement grâce à un bouton intégré dans le fauteuil ! Elle est pas belle la vie ?

Burger King : la livraison à portée de doigts

Si commander à manger via son téléphone est un jeu d'enfant, surtout quand il suffit de quelques swipe et d'un clic ou deux pour activer une livraison à domicile; Burger King a fait le pari de simplifier . . . la simplicité . Simple oui, mais innovateur avant tout, avec une attention toute particulière pour les gamers puisqu'il s'agit d'une création dédiée aux joueurs. Le milieu de gaming est en pleine expansion, et les marques ne manquent pas d'originalité pour séduire cette communauté toujours grandissante et devenue un véritable marché . C'est ainsi que Burger King, a imaginé un outil spécialement dédié aux joueurs : un fauteuil aménagé et optimisé pour décupler l'expérience jeu .

Burger King et le fauteuil magique

Si le fauteuil comporte des fonctionnalités très ludiques et pratiques comme un plateau dépliant sur le côté, un repose verre qui garde votre boisson au frais, des coussins massants ou encore des LED qui s’éclairent pour célébrer votre victoire, la fonctionnalité qui se démarque est le bouton qui permet de commander chez Burger King en un simple clic . Oui, vous avez bien lu ! Comble du gadget, les coussins du fauteuil vibrent pour vous avertir de l'arrivée du livreur ! Evidemment le modèle sera produit en une dizaine d'exemplaires seulement compte tenu de son aspect gadget, et sera destiné aux gamers les plus connus et d'autres pourront le gagner en ligne . On vous laisse découvrir la vidéo explicative juste en dessous :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Si cette nouvelle opération marketing semble très fun, on se doit de vous rappeler qu'il est important pour votre santé de manger équilibré et d'adhérer à une pratique sportive, même la plus simple : balade, marche ! Bref amusez - vous mais dépensez vous !