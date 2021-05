Bramsito relève le défi de la célèbre lucarne d'Evry

Bramiso a tenté de mettre le ballon en pleine lucarne.

par Team Mouv'

Fenêtre la plus connue d'Europe, la lucarne d'Evry fait le buzz depuis plusieurs semaines grâce notamment à l'ancien" qui a réussi le défi avec une nonchalance et une décontraction dignes des plus grands .

Bramsito régale aussi au foot

Depuis, beaucoup essayent avec plus ou moins de succès . On se rappelle de Gigi, la première fille qui avait placé le ballon en pleine lucarne du premier coup . Mais maintenant même les stars de la musique veulent jouer et relever le défi . C'est le cas de Bramsito, qui vient juste de sortir son nouvel album Substance, qui entre deux sessions promos, veut montrer ses talents de footballeur . Entouré par une trentaine de potes et d'habitants du quartier, l'artiste du 92i a eu 3 tentatives pour réussir le défi . . . voilà la résultat :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Si jamais Didier Deschamps a besoin d'un joker pour tirer les coups francs et mettre des belles lucarnes, il appeler Bramsito .

Pour présenter son album, Bramsito était de passage dans Mouv' Rap Club .