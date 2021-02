Bow Wow veut se mettre au catch

Bow Wow a annoncé qu’après son prochain album, qui devrait être son dernier, il allait s’essayer au catch.

par Team Mouv'

Du haut de ses 33 ans, Bow Wow est dans le rap depuis plus de 20 ans . Après une carrière aussi longue à un aussi jeune âge, il a maintenant envie de s’essayer à autre chose, et en particulier au catch. "Après avoir envoyé mon dernier album, [ … ] je rejoindrai la WWE, c’est un rêve de gosse que de catcher à la WWE" a - t - il écrit sur Twitter .

Une équipe avec Rey Mysterio ?

Le rappeur originaire de Columbus, dans l’Ohio, a l’air bien déterminé à passer pro en catch . Il a même proposé à Rey Mysterio, le légendaire catcheur masqué de la WWE, de faire équipe avec lui pour décrocher le titre de champions du monde par équipe. Pour l’instant, le catcheur n’a pas encore répondu à l’appel du pied de Bow Wow.

En tout cas, cette annonce a entrainé de vives réactions, les fans s’imaginant déjà une affiche entre Bow Wow et Bad Bunny. Le rappeur portoricain devrait très bientôt apparaitre dans un show de la WWE . Il faudra surement un peu de patience avant de voir les débuts de l’interprète de Bow Wow ( That’s My Name ) sur un ring de catch . On devrait en revanche assez vite le retrouver sur nos écrans, notamment dans Fast & Furious 9.