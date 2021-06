Boris Becker bloqué par Travis Scott sur Instagram, après s'être infiltré dans sa sécurité

Visiblement, Boris Becker n'a pas assez bien géré la sécurité de Travis Scott.

par Team Mouv'

C'est sans doute le moment le plus improbable et insolite de cette fashion week à Paris : l'influenceur français Boris Becker qui s'est incrusté dans la garde très rapprochée de Travis Scott . . . et d'une manière assez simple en plus .

Un prank incroyable

On a beau s'appeler Travis Scott, peser comme jamais dans le rap game, générer des millions de dollars, faire des collabs avec Nike, Dior . . . être sans doute la plus grosse star du moment du rap aux Etats - Unis et au Canada avec Drake, on peut quand même avoir une sécurité en carton. C'est en tout cas ce que nous a prouvé le prank de Boris pendant la fashion week vendredi dernier ( 25 juin ) , qui a simplement sauté une grille et a passé des heures entières à "protéger" le rappeur de Houston devant des fans hystériques . Des moments que l'influenceur a partagé sur son Instagram et qui nous ont bien fait rigoler, mais surement moins Travis qui a du licencier quelques personnes de sa sécurité . . . et qui a sans doute vu la supercherie et a décidé de bloquer Boris, comme ce dernier explique dans un post Instagram :

"J'ai pas bien fait sa sécu"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour son prochain prank, Boris veut s'attaquer au rival d'Eminem . . . Machine Gun Kelly ? La réponse dans quelques jours .