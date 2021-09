Booba validé par Nabilla, il réagit

Nabiilla Vergara a exprimé son admiration au Duc, ce qui n'a pas échappé à ce dernier.

par Team Mouv'

Après l'énorme annonce de son concert au stade de France, B2O est au sommet . Et parmi ses soutiens, on trouve une autre personnalité : Nabilla est apparemment une fan du Duc, et nous l'a fait savoir .

Ce n'est pas un secret : Nabilla adore Booba. L'influenceuse a plus d'une fois fait des clins d'oeil au Duc dans ses posts, et ne cache pas son admiration pour l'artiste . C'est donc sans surprise que la star des réseaux s'est réjouie, comme beaucoup de fans du rappeur, à l'annonce de son concert au stade de France . Celle - ci a ainsi reposté le tweet d'annonce de Booba en titrant "c'est la base", pour apporter son soutien à l'artiste .

Une réconciliation improbable

De quoi rendre curieuse la toile, qui a plutôt l'habitude de voir B2O clasher Nabilla. Celui - ci, qui n'a jamais manqué de se moquer de la star de télé dès qu'il en a l'occasion, avait même ironisé dans sa chanson 5G: "2020, je mets le Pape et Nabilla sur l’même tableau" . Surprise cependant : celui - ci n'a pas profité du tweet de Nabilla pour lui envoyer une des piques dont il a le secret .

Booba a en effet repartagé le tweet de la jeune célébrité en lui répondant "Sur la tête de ma mère j’ai perçé ! ! ! Merci Bibi". Un message avec une pointe d'ironie, si chère au rappeur, mais qui reste affectueux . Les deux célébrités semblent être réconciliées, et si Nabilla n'en veut pas à l'artiste pour ses moqueries, celui - ci a peut - être appris à apprécier l'influenceuse .

Pour une chance d'apercevoir Booba et Nabilla ensemble, on peut toujours se donner rendez - vous au stade de France le 3 septembre 2022, mais on vous prévient : il y a sans doute peu de chance de se retrouver à hurler en fosse avec cette dernière .