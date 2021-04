Booba : une étudiante le cite au Bac de philo, elle obtient une note incroyable

Visiblement, reprendre des punchlines de Booba, ça aide pas mal à l'école.

par Team Mouv'

Adulé par des écoles prestigieuses comme Harvard, Booba est assez souvent cité dans les contrôles des étudiants en France . Une élève a pris le pari de reprendre des phases d'un de ses morceaux en philosophie .

Booba cité en philosophie

Qui n'a jamais rêvé de balancer quelques punchlines de son rappeur préféré en cours de français ou philosophie ? Presque tout le monde et c'est même devenu quelque chose d'assez fréquent, vu l'omniprésence du rap dans nos oreilles et dans nos vies. Une étudiante a voulu tenter le coup pour une dissertation de philosophie au Bac ( quand même ) en citant le Duc et son morceau culte 92i Veyron. Très fière : "qui j'ai cité dans ma dissert de philo au Bac ?" elle partagé l'info sur son Instagram et B2O l'a reprise sur son nouveau compte La Piraterie Officiel en la taquinant avec un petit commentaire : "et qui va redoubler ?"

Booba - story Instagram d'une étudiante

Sauf que d'après les infos de MCE, elle ne s'est pas du tout plantée et a obtenu la très belle note de 16 ! Vous l'aurez compris, la chance sourit aux audacieux . Bravo à elle !