Booba termine Tony Yoka : "c'est ça de se faire la main sur des garagistes"

Booba s'en prend à Tony Yoka après sa défaite contre Martin Bakole.

par Team Mouv'

Rappeurs, acteurs, politiques, sportifs, Booba n’évite personne quand il s’agit de clasher et prend même un malin plaisir à le faire. Après la défaite de Tony Yoka face à Martin Bakole ce samedi 14 mai, le DUC n’a pas manqué de tacler le boxeur français.

"Premier vrai client et hop vous êtes démasqués"

Ce samedi 14 mai, Tony Yoka et Martin Bakole, boxeur congolais, s’affrontaient dans un combat poids lourds à l’issue duquel le boxeur français a connu sa première défaite en professionnel, sur décision des juges. "Aujourd'hui Martin était le plus fort sur le ring, je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses.", a-t-il déclaré à la fin de la soirée.

Une défaite amer pour le principal concerné mais qui en réjouit d'autres, notamment B2O qui n’a pas manqué de saisir l'occasion pour s'en moquer. En effet, celui qui est toujours à l’affût de l’actualité et de la moindre faille de ses ennemis et de leurs proches, a repartagé des séquences du combat en story Instagram, agrémentant celles-ci, comme à son habitude, par quelques piques "Bah alors Abiteboul, premier vrai client et hop vous êtes démasqués! C'est ça de se faire la main sur des garagistes. Jérôme Abiteboul productions c'est la défaite assurée".

Capture d'écran story Instagram de Booba

Capture d'écran story Instagram de Booba

Reprochant à Tony Yoka, proche de Gims et Dadju, de ne jamais combattre contre de "vrais" adversaires, Booba a également fini par en placer une pour Canal+ "La conquête du sol. Merci Canal+ pour ce grand champion. Y'a des dizaines de tueurs à gages 10x meilleurs que lui à qui on donne aucune opportunité. Honteux!!!"