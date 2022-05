Booba tacle Karim Benzema après sa victoire en Ligue des Champions

Booba s'en est pris à Karim Benzema, suite à sa victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid.

par Team Mouv'

Samedi soir, Karim Benzema remportait sa cinquième Ligue des Champions. Un trophée important dans la carrière du footballeur, qui a reçu des millions de messages de félicitations. Sauf Booba, qui a souhaité le tacler, lui reprochant son manque de soutien.

Booba : "fallait que ça sorte"

Le rappeur qui vient d'effectuer son retour sur Twitter, n'a pas attendu longtemps pour faire parler de lui. Ce lundi 30 mai, Booba a posté un message adressé à Karim Benzema.

Alors que les deux hommes étaient très proches pendant quelques années, leur relation ne semble plus si bonne, à en croire la déclaration de Booba : "Votre Benzema, on l’a soutenu des années quand la France entière le traînait dans la boue et le traitait de racaille. Seule la Piraterie le soutenait. J’ai même participé à son docu gratuitement pour sa défense. Jamais eu de soutien de sa part. ZÉRO." Il ajoute tout de même : "Bravo pour la Ligue des Champions".

Pour l'instant, Karim Benzema n'a pas répondu à ce message, et pas sûr qu'il le fera...