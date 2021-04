Booba souhaite participer et commenter le live de Damso le 28 avril

Booba serait chaud pour se rendre sur le live Instagram de Damso le 28 avril/

par Team Mouv'

Le mercredi 28 avril, Damso sera en live Instagram pour faire découvrir son nouvel album. Après des mois et des mois de rumeurs, le rappeur belge a finalement officialisé l'information sur ses réseaux sociaux cette semaine . Le successeur de QALF verra donc le jour dans quelques jours désormais .

Alors que tous les fans pourront être présents pour écouter l'album et réagir en direct sur Instagram, Booba souhaite lui aussi prendre part à la fête. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le compte Instagram @lapiraterieofficial : "Vous êtes des milliers à nous écrire pour que Booba se connecte sur son live ( celui de Damso ) pour commenter son album en direct mais étant banni d’Instagram ( injustement et sans sommation ) cela paraît impossible . " avant d'ajouter "Si nous trouvons une solution nous vous tiendrons informés . Ça pourrait être très drôle . "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Quelques heures plus tard, dans la story Instagram du compte @lapiraterieofficial, on apprend ( sous forme de plaisanterie ) que Booba pourrait peut prendre place pour commenter le live de Damso . On attendra désormais le 28 avril prochain pour en être sûr .