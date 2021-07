Booba s'offre un nouveau bolide incroyable

Sur Instagram, Booba a dévoilé des photos de sa nouvelle voiture et elle est assez impressionnante.

Booba a toujours eu une grande passion pour les belles voitures . En 2021 encore et sa nouvelle acquisition le prouve . Sur le compte Instagram @lapiraterieofficial, il a dévoilé des photos de sa nouvelle voiture .

Il s'agit d'une Mercedes - AMG GT R jaune et noire, un bolide estimé tout de même à 200 000€. "On est peut - être pas sur le bon chemin mais on tient la route . " lâche Booba sur Instagram pour accompagner sa publication .

Booba, un grand collectionneur

En plus de cette magnifique Mercedes AMG jaune et noire, le DUC possède d'autres grosses voitures, comme une Bentley Continental GT, une Rolls Royce Phantom, une Lamborghini Urus ou encore une Lamborghini Aventador avec laquelle il a eu un accident en octobre 2018 . . .