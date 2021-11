Booba relance les hostilités face à Gims

Booba clashe Gims à nouveau.

Le Duc devait probablement s'ennuyer : dans son habituelle tempête de clash, B2O a choisi Gims comme prochaine victime.

Tout commence avec la participation de Gims à une soirée caritative organisée par l'UNICEF. En effet, celui-ci a toujours montré son attachement pour différentes causes, et voulait faire partie de cet événement luxueux en faveur des enfants du monde. Pour l'occasion, il s'est associé avec la marque de montre de luxe Audemars Piguet, ce qui lui aura permis de récolter plus de 1,5 millions d'euros pour la bonne cause.

Une montre, et c'était le clash

Fier du succès de son oeuvre, Gims en a fait part sur les réseaux sociaux, et a également posté une photo d'un des modèles de montres. C'était sans compter sur l'oeil affûté du Duc de Boulogne, toujours à l'affût, qui a aussitôt épinglé le frère de Dadju : "Gims, tu sais, l'oseille ça fait pas tout dans la vie. C'est bien, mais ça définit pas l'homme. De plus tu es sponsorisé. Et l'or c'est haram non !? Toi qui joues les grands musulmans. A moins qu'elle soit en cuivre".

Mais B2O ne s'est pas arrêté là dans sa leçon de vie, et a continué à cuisiner Meugui : "Il est où le Culinan Mansory ? Il lui reste plus que le matériel", avant de conclure froidement "Il peut plus parler musique, talent, il fait flop sur flop. Mais c'est vrai ça, il est où Gims ? Et fais voir la carte grise parce que les plaques allemandes c'est pas clair".

Des déclarations sans pitié qui montrent encore une fois que Booba a un regard vif et toujours à l'affût, paraissant être au courant de chaque détail du rap game. Balançant pique sur pique comme à Sadek ou Ninho ces derniers mois, B2O semble ne pas vouloir abandonner sa position de juge tout-puissant et créateur de clashs du rap francophone.

Des déclarations qui peuvent questionner : si le geste de Gims semble maladroit mais bien intentionné, les propos de Booba peuvent sembler déplacés alors que celui-ci multiplie les coups marketing pour s'enrichir en NFT.