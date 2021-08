Booba met fin au clash avec Sadek et le bloque sur tous les réseaux

Pour une fois le clash n'ira pas plus loin : Booba a bloqué Sadek sur tous ses réseaux.

C'est le point de non retour entre Booba et Sadek : en clash depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, le Duc a finalement décidé d'avoir le dernier mot en bloquant Sadek . Une technique simple et efficace .

Deux jours de combat

Si vous n'avez pas suivi ce clash, on vous refait un petit topo : à l'origine, l'histoire remonte à des déclarations ( assez virulentes ) de Sadek concernant les influenceurs ( de téléréalité ) qu'il a ouvertement critiqué pour leur pratiques souvent malhonnêtes . Des propos qui ont provoqué l'indignation des internautes : en effet, Sadek invite sa communauté à commettre des actions plus que discutables sur les candidats de téléréalité et même leur proches . Visiblement agacé par la violence des propos tenus par Sadek, Booba s'est imposé dans le débat pour lui répondre et souligner son hypocrisie par la même occasion comme en témoigne la vidéo ci - dessous .

Comme on peut le voir, la première partie de la vidéo reprend les critiques de Sadek à l'encontre des influenceurs puis la seconde partie dévoile Sadek, il y a quelques mois, en train de vendre des matelas . Ce montage ironique met en avant l'hypocrisie de la situation :

C’est bien beau tout ça frérot, moi non plus je n’aime pas la télé - réalité, les inflenceurs etc … Mais commence par arrêter de vendre des matelas comme Linda .

Un octogone ?

En réponse à cette petite pique, Sadek a alors évoqué un octogone entre le Duc et lui . . . . Une provocation de plus qui n'a pas atteint son adversaire, B20, qui s'est une fois de plus moqué de Sadek : "C’est pas de la peine que j’ai mais, frérot tu as un enfant, tu fais du rap, moi je t’ai juste dit d’arrêter de vendre des matelas . Tu me parles d’octogone . Je sais pas, va te faire soigner c’est juste une dépression . Tu es en crise, tu es en chute frère__ . Tu ne vas pas bien . Fais - toi soigner . Tu as une famille, ressaisis - toi . Soigne - toi, va en HP . " Pour conclure, le Duc a ensuite bloqué Sadek sans manquer d'afficher les captures d'écran sur ses réseaux .

