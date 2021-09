Booba et Sadek vont s’expliquer en direct sur TPMP avec Cyril Hanouna

Après des jours de clashs, les deux artistes vont pouvoir s’expliquer dans l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna.

par Team Mouv'

C’était le feuilleton du rap français de cet été 2021 : le clash entre Sadek et Booba. Tout est parti d’une vanne de Booba, à laquelle Sadek a répondu, puis les choses se sont envenimées . Aux dernières nouvelles, Booba serait chaud pour affronter Sadek dans un octogone, mais uniquement si celui - ci perd 40 kilos.

Rendez - vous dans TPMP

Actuellement à Dubai, Sadek a accepté l’invitation de Cyril Hanouna sur Twitter, en précisant qu’il participerait à l’émission le lundi 20 septembre par téléphone. Du côté de Booba, le DUC devrait être en plateau, car il est actuellement de passage à Paris .

Ce n’est pas la première fois que le plateau de TPMP sert de lieu d’explication, on se souvient que Kaaris et Booba aussi avaient pu s’expliquer en direct dans l’émission . Ca sera cette fois au tour de Booba et Sadek…

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



