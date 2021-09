Booba en couple avec Céline Dion ? Il répond avec humour

Une rumeur selon laquelle B2O et Céline Dion sortent ensemble fait le buzz et le rappeur y répond avec humour.

par Team Mouv'

Non c'est pas une blague ! Une rumeur selon laquelle Booba et Céline Dion seraient en couple fait le tour des réseaux sociaux et de certains magazines people . Le cœur de la québécoise aurait donc chaviré pour la Piraterie ? B2O répond avec ironie sur Instagram !

0 preuve mais une bonne dose de fou rire

La rumeur a atterri dans les news de magazines people, comme LeGossip et Arcadi, mais sans aucune source fiable . Selon eux "Depuis quelques temps, une rumeur circulait que Céline Dion avait trouvé l’amour dans les bras du rappeur Booba"__ . Ecrire ces lignes sans rire n'est pas facile !

Le rappeur de Boulogne a répondu à la rumeur qui est parvenue jusqu'à ses oreilles avec humour ( sans nier toutefois ) ! Dans sa story Insta il a pris une capture d'écran d'un des articles hilarants et a ajouté "J'irais chercher ton cœur". . . les fameuses paroles d'un des plus gros hits de Céline Pour que tu m’aimes encore .

Capture d'écran de la story Instagram de Booba

Céline aurait donc tourné la page depuis le décès de son défunt mari René Angélil pour finir dans les gros bras de Booba ? Osti que c'pas facile à imaginer là ! Mais d'où cette rumeur a pu bien partir ? De nulle part ! C'est seulement le fait que la diva soit partie en Floride, là où habite le Duc qui a éveillé l'imagination de quelques personnes . En tout cas, juste l'idée d'une idylle entre les deux fait bien rire !