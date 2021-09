Booba annonce avec humour qu'il se présente aux élections présidentielles de 2022

Sur Instagram, avec beaucoup d'ironie, Booba annonce qu'il se présente aux élections présidentielles françaises.

par Team Mouv'

"Puisque n'importe quel attardé peut se présenter" voilà le slogan de Booba, ou pas . Sur Instagram, le rappeur qui est en grande forme, a annoncé avec humour, qu'il comptait se présenter aux prochaines élections présidentielles .

Sur la story Instagram qu'il a partagé, on peut le voir reprendre le portrait officiel d'Emmanuel Macron, avec un joli montage . Le logo du 92i est inscrit sur le drapeau français, et la chemise porte la marque DCNTD, ainsi qu'une Bouteille D . U . C placée sur le bureau .

En plus de la photo, Booba a précisé : Puisque n'importe quel attardé peut se présenter, let's fucking go . Celui qui me gifle, je lui bai * * sa mère", une référence à la gifle que Emmanuel Macron avait reçu lors de son déplacement à Tain en juin dernier .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



