Beyoncé et Jay-Z ont passé leurs vacances sur un yacht à 400 millions de dollars

Le couple Beyoncé X Jay-Z s'est offert des vacances à plusieurs millions d'euros sur un yacht.

Beyoncé vient de fêter ses 40 ans et pour l'occasion elle a décidé avec Jay - Z de louer un yacht d'une valeur de 400 millions de dollars .

Amour, gloire et beauté

La famille Carter, la mère de Beyoncé et Kelly Rowland ont navigué sur la Méditerranée entre la Sardaigne et Positano sur un bateau . Selon House Of Celebs, le yacht XXL se loue pour, attention . . . 4,2 millions de dollars par semaine ! La lauréate de 27 Grammy Awards ne se refuse rien et en même temps c'est Queen Bey quoi !

Ce super yacht appelé Flying Fox, est long de 137 mètres et il peut accueillir à son bord 25 invités et 55 membres d'équipage aux petits soins . Le bateau de luxe inclut une énorme piscine sur le pont principal, une salle de cinéma, une boîte de nuit, un ascenseur et de deux héliports . Un vrai village flottant pour milliardaire !

Bien entendu la reine s'est affichée sur Insta avec son mari et sa famille pour immortaliser ces moments incroyables . On la découvre dans des tenues exceptionnelles dans un décor tout aussi magnifique . Sur une photo, on peut apercevoir la fille des Carter, Rumi, âgée de 4 ans aux côtés de ses parents . La mère de Bey, Tina Knowles - Lawson, a aussi partagé des photos du voyage avec en légende "Oui fête 40 ans de dur labeur et de sacrifices, tu mérites chaque parcelle de célébration" .

