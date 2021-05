Ariana Grande bat un record de likes sur Insta avec les photos de son mariage

Ariana Grande casse Instagram avec les photos de son mariage secret.

par Team Mouv'

Après avoir révélé s'être mariée en secret à l'abri des regards et dans l'intimité de son cercle proche, le dimanche 16 mai dernier, Ariana Grande vient de dévoiler les premiers clichés de cette cérémonie intime .

Des images très attendues

Si la jeune femme de 27 ans est restée très discrète sur cette nouvelle relation, sans doute pour se préserver, elle a tout de même choisi de dévoiler une série de photos qui ont immortalisé son union avec son mari Dalton Gomez dans l'intimité de leur maison californienne . Sans surprise les photos sont à l'image de la chanteuse et de son univers romantique . L'ensemble des photos révèle une cérémonie chaleureuse et pleine de bonheur .

Il n'en a pas fallu beaucoup pour que les fans se déchaînent : en moins de 2 heures : plus de 10 millions de likes et en moins de 24 heures, les premières photos atteignent plus de 21 900 000 likes ! De quoi casser Instagram et rendre fou l'algorithme . Pour remercier ses fans, la chanteuse a partagé des photos supplémentaire de son mariage .

