Angèle s'est livrée sur son coming-out forcé

Deux ans après la révélation forcée de sa bisexualité par un magazine people, la chanteuse belge s'est livrée pour l'émission "Sept à huit".

par Team Mouv'

À 26 ans, la chanteuse belge Angèle est une icône pour sa génération. Propulsée sur le devant de la scène il y a quatre ans avec sa chanson La Loi de Murphy, la chanteuse a découvert le succès, mais aussi la violence qui règne parfois sur internet. Parmi ces expériences négatives, une en particulier lui laisse un goût amer. Pour la première fois à la télévision, la chanteuse bruxelloise s'est livrée sur un épisode brutal du début de sa carrière : la révélation de son homosexualité par la presse people, contre son gré.

En 2020, un magazine people publie des photos volées d'elle avec Marie Papillon, une humoriste Instagram. Par cet "outing" forcé, le monde découvre sa bisexualité, qu'elle n'avait pas encore annoncée à sa famille. Cette publication, la chanteuse déclare en garder un souvenir "extrêmement violent".

Forcée à prendre les devants et d'en parler à ses proches, elle raconte également avoir eu beaucoup de chance sur le plan familial. "Je suis issue d'une famille très ouverte d'esprit (...) Au final mes parents, ils sont plus que bienveillants. Et surtout ça leur importe peu de qui je tombe amoureuse ; mais je leur ai annoncé et puis ça a duré 30 secondes : "Ah ok. Très bien !" Et puis ils étaient ravis de la rencontrer."

J'ai besoin de m'exprimer sur un sujet

Par ses chansons, Angèle a su porter la voix de sa génération. Une génération libérée, où le féminisme et l'orientation sexuelle ne sont plus des sujets à débats, à buzz. Ce rôle, elle ne l'a pas choisie consciemment, il lui a été donné par le biais de la sincérité sur sa personnalité, sur sa vision du monde qu'elle met dans ses chansons. Elle exprime ne pas avoir toujours eu conscience qu'incarner ce rôle l'exposait particulièrement.

Durant l'interview, la chanteuse revient également sur le harcèlement qu'elle a subi suite à l'accusation d'agression sexuelle qui a visé son frère. Bien que, celle qui est aujourd'hui une égérie de Dior, est encore aujourd'hui très active sur les réseaux sociaux, ces mauvaises expériences lui ont permis de prendre du recul sur cet outil, et les dérives qu'il peut susciter.

Lors de la révélation de sa relation dans la presse, la jeune femme s'est sentie utilisée et a compris les limites du discours bienveillant sur les questions LGBT. "Il y avait une forme d'hypocrisie, parce que c'était : On trouve ça super, on est pour les LGBT. Mais "outter" quelqu'un contre son gré, c'est absolument pas une démarche pro-LGBT." Les deux femmes ont par la suite portées plainte contre le média, et ont gagné leur procès.

Répondre par la chanson

Mais quand la presse dévoile son idylle avec une femme ? La chanteuse en profitera pour composer un titre où pour la première fois elle chante son amour pour une femme Ta Reine. Propulsée par un passage sur la chaîne YouTube Colors, la chanson deviendra un de ses plus gros succès.

