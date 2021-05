Alkpote en studio avec Francky Vincent : un feat en approche ?

Sur Instagram, Alkpote a posté une série de photos avec Francky Vincent...

par Team Mouv'

On tient peut - être le crossover le plus incroyable de l'année 2021 . Imaginez un peu : un featuring entre Alkpote et Francky Vincent. Et bien ce rêve va peut - être devenir réalité .

Sur ses réseaux sociaux, l'empeur du sale a partagé plusieurs photos, en compagnie du chanteur originaire de Pointe - à - Pitre . La légende parle d'elle - même : "Éteignez la lumière, l’Empereur le zoukeur a la bénédiction du vieux père . "

Pour l'instant, les deux artistes n'ont pas précisé si il s'agit bien d'un featuring, mais difficile d'imaginer le contraire . Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Alkpote nous propose des featurings hors rap : on se souvient de sa collaboration avec Bilal Hassani sur Monarchie Absolue, ou encore Amour avec Philippe Katerine . On a déjà hâte !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



