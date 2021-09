Ahmed Sylla dans la sauce après avoir critiqué Maeva Ghennam

Ahmed Sylla a s'est pris les foudres de Twitter et les internautes lui ont rappelé ses anciens sketchs.

Ce jeudi 2 septembre, Maeva Ghennam des Marseillais s'est exprimée sur les réseaux au sujet de son intervention médicale pour rajeunir son vagin avec des propos jugés problématiques . Elle a vite reçu des tonnes de messages de nombreux internautes, féministes et personnalités dont Booba . Un autre s'est exprimé pour dénoncer ses mots, le comédien Ahmed Sylla . Une initiative que les internautes ont jugé culottée et lui ont rappelé son ancien sketch sur l'esclavage .

Dans la sauce jusqu'au cou

Comme beaucoup Ahmed Sylla a donné son avis sur la polémique et a tweeté la phrase suivante : "# MaevaGhenam ou comment toucher le fond et creuser encore… ce qui me rend ouf c’est que des ados vont se créer de faux complexes, consulter, se faire opérer ( peut - être ) , pour des conséquences ( peut - être ) irréversibles" .

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes lui rappellent ses sketchs . La séquence où il joue le rôle de l'esclave de Jérémy Ferrari dans Touche pas à mon poste a été vivement relayée pour l'épingler . Les tweets parlent d'eux - mêmes : "Quand tu fais tes rôles clichés sur les noirs t'inquiète même pas que ça crée aussi des complexes" ou bien "__Dixit le mec qui et venu faire l'esclave sur TPMP . Bizarrement tu n’as pas pensé aux complexes des enfants de couleur ce jour - là" .

Comme le rapporte Public, le comédien s'est défendu avec un tweet ( désormais plus disponible ) : "Ça y est, les Malcolm X d'Ali express et autres Rosa Parks de Wish sont de sortie . Je sais pas ce que vous attendez de moi, mais vous ne l'aurez jamais".

Un débat public vu par des milliers d'internautes

La sauce est bien montée et il a fallu crever l'abcès . Sur Twitter, un live sur Space a été créé pour qu'Ahmed Sylla puisse s'exprimer . Des milliers de spectateurs étaient présents dans la room de discussion dont : Rokhaya Diallo, Médine, Kevin Tran, Hugo Clément, Colonel Reyel, Noah Lunsi, Jok'air, Tiakola, Aya Nakamura . L'affaire a pris une ampleur énorme et le hashtag Ahmed Sylla est dans le top des tendances Twitter .

