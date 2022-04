6ix9ine avoue qu'il a utilisé de faux billets dans ses dernières vidéos

Oui, 6ix9ine est véritablement fauché et les liasses de billets dans ses vidéos sont des fausses.

par Team Mouv'

Non, 6ix9ine n'a pas gagné au loto depuis qu'il a admis être fauché et si vous vous posiez la question : les billets qu'il utilise dans ses vidéos sont tout simplement des faux. Quel mytho.

In french we say "faire la mala"

Alors qu'il révélait récemment qu'il était totalement fauché financièrement au point où il avait du mal à boucler les fins de mois, 6ix9ine a surpris du monde avec ses récentes vidéos dans lesquelles il s'affichait avec des liasses de billets. Passant rapidement aux aveux, celui-ci a avoué avoir utilisé de fausses coupures.

En effet, après avoir repris du service dans le rap notamment avec la sortie de son morceau Giné vendredi dernier, Tekashi 69 a également repris en main ses réseaux sociaux et ses habituels coups de buzz. Portant à bout de bras (et toujours avec arrogance) ce qui semblait être près de 2 millions de dollars, celui qui se proclame toujours roi de New York et qui vit, malgré ses problèmes, un train de vie de luxe, arborant de belles voitures, ne s'est en fait toujours pas relevé de sa situation et a encore du mal a payer ses créanciers.

En effet, c'est pour le média TMZ que le rappeur s'est confié et a éclairci les doutes des internautes de manière totalement transparente "Je ne mens pas. C’est ma vie, pour de vrai. Ceci étant, le cash utilisé était faux, il est uniquement utilisé pour l’entertainment. Je n’ai pas ce genre d’argent en ce moment.".

Fake it until you make it, c'est le seul conseil qu'on puisse lui donner...