Buzz l’Éclair : le spin-off se dévoile avec une nouvelle bande-annonce

Nouveau trailer pour le spin-off sur le ranger de l'espace découvert dans "Toy Story".

C'est avec tristesse que la saga animée de Pixar Toy Story débutée en 1995 par John Lasseter s'est terminée avec son dernier volet Toy Story 4 sorti en 2019 . Finie la bromance Woody et Buzz l’Éclair, les aventures des jouets cultes d'Andy Monsieur et Madame Patate, ZigZag, Docteur Côte de porc . . . . pour notre plus grand regret .

Mais pas de panique, les studios d'animation Pixar ont pensé à tout et nous dévoile le spin - off sur le ranger de l'espace Buzz l'Eclair. Annoncé depuis octobre 2021, le film se dévoile avec de nouvelles images détonantes puisqu'on a le droit a une nouvelle bande - annonce !

On ne naît pas héros . On le devient .

Dans le trailer qui dure 2 minutes, on découvre les débuts de Buzz en tant que ranger, comment il est propulsé dans une mission mais aussi d'autres personnages notamment le chat - robot Socks et un protagoniste bien connu de Toy Story en la présence de Zurg, l'ennemi juré de Buzz qu'on a découvert dès le premier volet de Toy Story.

En tout cas, cela promet et le film arrivera dans nos salles obscures cet été : le 22 juin 2022 .