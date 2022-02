Bushi dévoile le gros clip de "Link Up"

Bushi livre le clip de "Link Up" juste avant la sortie de son nouveau projet "Bu$hi 2".

par Team Mouv'

À l'aube de la sortie de son nouvel opus Bu$hi 2, le rappeur nous dévoile le clip du morceau Link Up. L'artiste lyonnais originaire de la Réunion, et membre du collectif Lyonzon frappe fort avec ce morceau aux sonorités puissantes, qui annonce la couleur de son nouveau projet.

Habitué à nous offrir des morceaux qui mélangent trap aux 808 saturés et balades cloud mélodieuses, Bushi ne déroge pas à la règle avec ce nouveau visuel de Link Up. L'artiste nous propose un condensé de ce qu'il sait faire de mieux et dévoile un clip réalisé par steeny777 qui met en avant un morceau stratosphérique.

Bu$hi 2, le projet arrive le 25 février

En plus des projets avec Lyonzon et de la Saturn Tape Vol.1, la discographie de l’artiste comprend deux projets éponymes, Bu$hi et Bu$hi 1.5 auxquels s'ajoutera le 25 février le nouvel opus de cette série de mixtape : Bu$hi 2.

On pourra y retrouver des morceaux composés par Dj Durel (le Dj Officiel du groupe Migos), 808 Melo (producteur anglais à l’origine des plus gros titres de Pop Smoke), ou encore Wondagurl(compositrice pour Travis Scott et Rihanna entre autres).