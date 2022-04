Bu$hi au coeur de la nature réunionnaise dans "6 O'clock"

Bu$hi envoie le somptueux clip "6 O'clock".

par Team Mouv'

Alors qu'il dévoilait en février dernier, à l'aube de la sortie de son nouveau projet Bu$hi tape 2, le gros clip du premier extrait de celui-ci intitulé Link up, Bu$hi continue sa course aux visuels avec le clip de 6 O'clock.

Au coeur de ses racines

Le 25 février dernier, l'artiste lyonnais, membre du groupe Saturn Citizen (aux côtés de Mussy), révélait à son public son nouveau projet Bu$hi Tape 2, marquant son retour en solo 2 ans après Bushi 1.5. Une mixtape forte attendue par les fans et en totale cohésion avec l'univers du rappeur.

Offrant 13 morceaux aux flows maitrisés et fidèles à son empreinte, mélangeants trap aux 808 saturés et balades cloud mélodieuses, Bu$hi a prouvé toute sa polyvalence sur des ambiances et sonorités très diverses.

Et alors qu'il épatait déjà avec le clip de Link up, voilà que le rappeur aux origines réunionnaises est revenu en remettre une couche ce lundi 4 avril en dévoilant le visuel d'un des titres phares de son projet : 6 O'clock. Traduisant, une fois de plus, son côté très solitaire, cette nouvelle mise en image, signée une nouvelle fois par Steeny, nous fait voyager au coeur des terres d'origines de Bu$hi.

Entre feu, terre, eau et air, Bu$hi réunit les 4 éléments dans ce clip pour faire part de sa douceur planante.