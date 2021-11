Breaking : regarde le Championnat du monde 2021 en direct

Mouv' diffuse en direct le premier championnat du monde de breaking en France en direct du Théâtre du Châtelet à Paris samedi 4 décembre 2021 dès 20h.

par Team Mouv'

Mouv' s'associe à la Fédération Française de Danse (FFDanse) qui organise, en collaboration avec la World DanseSport Federation (WDSF), le premier championnat du monde de breaking depuis l'entrée de la discipline aux prochains Jeux Olympiques en 2024.

L'événement

Lors de ce grand événement, plus de 200 Bboys et Bgirls provenant de plus de 50 nations différentes seront en lice sur cette scène internationale, lors de battles "un contre un" pour se disputer les titres de championne et champion du monde de breaking.

La finale de la compétition sera précédée d'un spectacle de danse.

À cette occasion, Yasmina Benbekaï, chroniqueuse sur Mouv’ et spécialiste de la culture hip-hop, co-commentera en direct les prestations des compétiteurs.

Ce show unique se déroulera au Théâtre du Châtelet à Paris, lieu historique et symbolique ; ce fut en effet sur la place du Châtelet, devant le théâtre, que les premiers Bboys et Bgirls français ont importé cette danse urbaine dans les années 80.

La diffusion

Mouv' diffusera en direct et dès 20h, aux côtés de France TV, les prestations des 8 danseurs finalistes qui se seront qualifiés dans les deux catégories - Bboys et Bgirls plus de 16 ans sur mouv.fr et sur sa chaîne YouTube.