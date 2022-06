Bigflo et Oli se mettent à nu dans le clip "Bons élèves" feat. MC Solaar

Les deux frères Bigflo et Oli dévoilent le clip de leur collaboration avec MC Solaar pour teaser leur album.

par Team Mouv'

Le duo toulousain Bigflo et Oli envoie petit à petit des extraits de leur projet avec Sacré Bordel ou J'étais pas là, mais aussi des dates de tournée dont L'échauffement, une tournée des petites scènes et festivals soit 16 dates pour lesquelles les deux frères ont décidé de baisser leur cachet pour soutenir la culture.

Pour leur retour le duo a vu es choses en grand et tease de manière folle leur 4ème opus : Bercy pour la release party de la sortie de leur album le 24 juin, tournées, album personnalisable, annonce des collaborations sur le projet avec un gros casting assez varié avec en invités Vald, Francis Cabrel, Tayc, Julien Doré, Leto, Russ, Olympe Chabert et MC Solaar.

Bigflo et Oli à nu

D'ailleurs, les deux artistes ont dévoilé ce dimanche 19 juin le clip de leur collaboration avec MC Solaar. Un clip qui leur tient à cœur puisqu'il a été réalisé par le duo :

Dans le clip réalisé en noir en blanc, les deux frères ont pris le parti de s'assumer et de se confier à leurs fans sur la célébrité, leur réalité, sous fond d'egotrip. On peut entendre Bigflo dire : "Je bois pas, je fume pas, je suis un exemple pour la génération. Mais j'adore le casino et le sexe mais j'en parle jamais dans toute mes chansons" ou encore Oli rapper : "J'aime aller voir les concerts des autres artistes, surtout si la salle est plus petite".

Le visuel de Bons élèves cumule presque 500 000 vues et se hisse dans les tendances YouTube.