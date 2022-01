Benjamin Epps s'affirme dans son live Colors

Benjamin Epps nous régale dans son Colors.

Alors qu'il a annoncé un nouveau projet pour début 2022, Benjamin Epps nous fait patienter en envoyant des exclus en ce mois de janvier.

" J'sais ce que le Pips demande, il veut l’excellence"

Benjamin Epps enchaîne en ce début d'année 2022. Vendredi 7 janvier, il a dévoilé le clip d'un morceau inédit, BMW BOYZ, et ce jeudi 13 janvier Colors envoie sa prestation sur YouTube. Tremplin pour un bon nombre d'artistes, le studio berlinois a donc décidé de mettre en avant la nouvelle pépite du rap originaire de Libreville.

Dans un décor marron, on retrouve un Eppsito qui, comme à son habitude, s'amuse à découper. Sur une instru du producteur américain Dayzel the Machine, qui a notamment collaboré avec Schoolboy Q, Jadakiss ou encore Diam's, Benjamin Epps régale les fans de hip-hop et fait une nouvelle fois étalage de toutes ses capacités d'écriture.

Grâce à cette prestation, l'auteur de Dieu Bénisse les Enfants risque d'élargir encore un peu plus son public et continue de s'affirmer comme un des rappeurs à suivre de ces prochaines années.