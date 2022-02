Benjamin Epps envoie le clip du mélodieux "DANS LE WAY"

Benjamin Epps sort le clip "DANS LE WAY".

Eppsito continue sur sa lancée et envoie le troisième clip issu de son dernier projet.

Epps se met à chanter

Benjamin Epps est très productif en ce début 2022. Tout à commencé avec le clip BMW BOYZ, puis il a participé à une session Colors, ensuite il a collaboré avec Busy P et Santigold sur un titre qui rend hommage à DJ Mehdi et a dévoilé son EP VOUS ÊTES PAS CONTENTS ? TRIPLÉ !. Sorti le 28 janvier, Epps nous a ainsi balancé 8 morceaux, dont zéro featuring, qui s'annonce comme la dernière étape avant son album.

Depuis le rappeur originaire de Libreville a dévoilé le clip VOUS N'ÊTES PAS CONTENTS ? C'EST PAREIL et sort ce jeudi 17 février un nouveau visuel, celui de DANS LE WAY. Un morceau qui n'a pas été choisi au hasard puisque c'est le premier titre solo dans lequel Benjamin Epps se met à chanter et faire des mélodies. En effet, jusqu'alors Eppsito était habitué a découper et enchainer les punchlines kickées. Le clip, quant à lui, réalisé par THE NEW VISION, met en scène une jeune femme brisée qui se perd en chemin, préférant côtoyer des hommes de mauvaise fréquentation qui lui offre tout ce qu'elle désire, plutôt que de suivre ses ambitions personnelles.

Avec ce clip, Benjamin Epps met en avant un morceau qui prouve qu'il peut performer sur un nouveau registre, différent de celui sur lequel il est habitué à exceller.