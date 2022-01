Benjamin Epps annonce la couleur pour 2022 avec le clip "BMW BOYZ"

Benjamin Epps dévoile le clip "BMW BOYZ".

par Team Mouv'

Alors qu'il a annoncé un projet pour 2022, Benjamin Epps ne perd pas de temps et sort le clip de son nouveau titre BMW BOYZ.

Epps ne chôme pas

Un des rookies de l'année 2021 commence l'année 2022 sur les chapeaux de roue. Benjamin Epps a profité de 2021 pour étoffer son répertoire et s’imposer comme l’un des rappeurs à suivre de ces prochaines années. Avec son projet Fantôme avec chauffeur, concocté avec l’aide du Chroniqueur Sale, le rappeur s'est fait un nom dans le paysage rap français. En plus de cet EP, l’auteur de Dieu Bénisse les Enfants s’est révélé à travers de nombreuses collaborations avec Dinos, Vladimir Cauchemar ou encore Selah Sue.

En ce début 2022, Eppsito est de retour et il ne compte pas passer inaperçu. Ce vendredi 7 janvier, il a envoyé le clip de son nouveau titre BMW BOYZ. Flows kickés, punchlines percutantes et trashtalking, le rappeur originaire du Gabon fait une nouvelle fois étalage de toutes ses capacités et continue de régaler les fans de hip-hop.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec ce nouveau morceau, Benjamin Epps démarre de la meilleure des manières une année 2022 durant laquelle il aura pour objectif de continuer de s'affirmer comme un des futurs talents de ce rap game.