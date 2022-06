Aya Nakamura est de retour avec son nouveau tube "Méchante"

La Reine Aya est de retour avec son nouveau morceau "Méchante".

par Team Mouv'

Aya Nakamura n'a pas perdu la recette qui fonctionne. À l'approche de l'été, et avec l'arrivée des beaux jours, la chanteuse de Rec 118 nous envoie son nouveau single.

"Quand j'suis vexée, j'suis méchante, baby"

Intitulé Méchante, le morceau a tout ce qu'il faut pour être un gros tube de l'été. Le titre a la vibe Aya Nakamura, comme elle a déjà su nous le proposer par le passé. Le succès est certain, et le morceau lest accompagné d'un clip réalisé par Djob D. & Chill qui devrait casser YouTube rapidement.

Pour l'instant, Aya Nakamura n'a pas annoncé de nouvel album, mais ce single pourrait être le début d'une nouvelle page pour l'artiste, quelques mois après la sortie de Dégaine avec Damso. On attend d'en savoir plus !

