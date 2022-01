"Atlanta" : un nouveau teaser absurde et intriguant pour la saison 3

Donald Glover revient avec un nouveau teaser pour la saison 3 de la série "Atlanta".

par Team Mouv'

C'est une des bonnes nouvelles de 2022 : la série Atlanta est de retour cette année, et un nouveau teaser intriguant vient d'être révélé.

La série de Donald Glover, Atlanta, est enfin de retour après presque quatre ans d'attente, et se dévoile petit à petit. Après avoir partagé une première bande-annonce alléchante, et alors que la promotion de la saison 3 s'accélère, la production lâche de plus en plus d'indices sur le show : après un aperçu "behind the scenes" des dessous du show, un nouveau teaser vient ainsi de sortir, mettant en scène les héros de la série dans une étrange publicité.

Paper Boi s'exporte en Europe

On retrouve ainsi Earn, son cousin Paper Boi et leur pote Darius dans un spot TV vieillot et dans une langue étrangère, faisant la promotion de divers produits du quotidien. Plusieurs indices rappellent que la saison 3 se déroulera au moins partiellement à l'étranger, et probablement en Europe - on aperçoit même la Tour Eiffel dans le fond de la publicité. Paper Boi aura-t-il donc besoin de s'échapper des Etats-Unis, alors que sa popularité grandit ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Atlanta est une série à part, qui suit l'ascension d'un rappeur, Paper Boi (Brian Tyree Henry), et de son manager, Earn (Donald Glover aka Childish Gambino). Sombre, cynique et humoristique à la fois, elle expose le talent pluridisciplinaire de Donald Glover, qui a fait ses preuves aussi bien comme musicien qu'humoriste ou acteur. Avec des mises en scène aussi bizarres que géniales, Donald Glover pose un regard juste sur la société actuelle, entremêlant à son intrigue des questions de société telles que le racisme.

Rendez-vous le 24 mars 2022 pour découvrir les aventures d'Earn et son cousin en Europe. On sait, c'est bientôt... mais après 4 ans d'absence, on va avoir du mal à patienter.