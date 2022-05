ASAP Rocky demande Rihanna en mariage dans son clip "D.M.B."

Dans son nouveau clip, ASAP Rocky fait sa demande en mariage à Rihanna.

ASAP Rocky est de retour avec un nouveau single et un clip pour accompagner ce nouveau morceau. Intitulé D.M.B., ce nouveau titre signe le come-back du rappeur, qui n'a pas sorti d'album depuis Testing en 2018.

Avant de dévoiler ce nouveau titre, le rappeur avait fait monter la hype avec un gros teasing sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Dans ce nouveau clip, l'artiste se met en scène avec Rihanna avec qui il attend un enfant, et il va encore plus loin en faisant sa demande en mariage publiquement.

Rihanna et ASAP Rocky sont mariés ?

On peut voir le rappeur avec un grillz sur lequel est inscrit "veux-tu m'épouser ?" et une réponse de Rihanna avec un grillz : "je le veux".

La vidéo est disponible ci-dessus et cette déclaration risque de faire du bruit dans les heures à venir. On vous laisse la découvrir.

