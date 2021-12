Angèle et Damso patientent 1 heure dans une salle d'attente avant la sortie du clip de "Démons"

Angèle et Damso attendent 1 heure avec le public avant de dévoiler le clip "Démons".

par Team Mouv'

Ce vendredi 3 décembre, Angèle a dévoilé par surprise son deuxième album, Nonante-Cinq, une semaine avant la sortie officielle. Dans ce projet figure un unique featuring, celui avec Damso sur le titre Démons qui vient d'être clippé.

Angèle et Damso faces à leurs démons

Dans ce titre, la chanteuse belge parle de ses angoisses intérieures, ses cauchemars, ses idées noires et les pensées qui peuvent venir la perturber, mais aussi de ses angoisses extérieures sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir. Dans une interview accordée à Clique Angèle est revenue sur le choix de Damso et a déclaré "J'ai fait appel à Damso parce que je le voyais très bien sur une chanson comme ça et j'aimais bien l'idée de pouvoir parler de démons avec lui". "Ça s'est fait très naturellement, parce que en effet c'est un artiste qui m'a soutenu des le début et on est très amis."

Le clip, réalisé par Scotty Simper, met en scène Angèle et Damso dans des salles remplies de miroirs explorant ainsi toutes les faces de leurs personnalités et donc également leurs démons.

Pour mettre en avant ce titre, l'auteure de Bruxelles je t'aime a décidé de clipper le morceau. Le visuel est sorti à 12h sur YouTube et pour nous faire patienter avant la diffusion, Angèle et Damso se sont prêtés à un petit jeu assez amusant. En effet, les deux artistes se sont affichés posés sur des sièges attendant pendant 1 heure, sans se parler, la sortie du clip. Une super idée, qui a dû faire rire bons nombres de spectateurs qui attendaient la vidéo.

Avec ce visuel et la superbe osmose entre les deux artistes, nul doute que le titre Démons soit l'un des cartons du nouvel album d'Angèle.