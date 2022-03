Angèle et Damso lâchent le sublime live orchestral de "Démons"

Après le clip "Démons", Angèle et Damso nous offrent une nouvelle version de leur tube.

par Team Mouv'

Depuis la sortie de son album Nonante-Cinq (plus de 175 000 ventes), Angèle nous régale. Elle avait dévoilé le clip de Bruxelles je t'aime, puis celui de son tube avec Damso, Démons. Après des millions de vues cumulées sur YouTube, les deux artistes belges ont décidé de nous proposer une nouvelle version du titre, avec un live orchestral.

Une session filmée à La Chapelle des Petits-Augustins

Pour faire les choses parfaitement, Angèle et son équipe ont trouvé le lieu idéal : La Chapelle des Petits-Augustins, musée des Beaux-Arts de Paris. Le lieu représente totalement l'ambiance du morceau, assez sombre avec beaucoup de statues et de fresques.

L'équipe de la Blogothèque qui a produit la session explique : "Quand Angèle est venue nous chercher pour faire une session live de Démons, on avait deux obsessions en tête : trouver un lieu grandiose, qui mette en valeur cette version orchestrale, et faire apparaitre les fameux démons… La Chapelle des Beaux-Arts était parfaite, pleine de statues et de fresques majestueuses et inquiétantes, comme si les démons et les anges figés en plein combat autour d’Angèle et de Damso."

Et en effet, le résultat réalisé par Aelred Nils, Etienne et Felix Pozzo est vraiment fascinant, on vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous, qui vient tout juste de sortir sur YouTube.