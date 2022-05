Am La Scampia rend visite à Lacrim dans "Mon Reufton"

AM La Scampia dévoile le clip "Mon Reufton" en featuring avec Lacrim.

Alors qu'AM La Scampia dévoilait récemment son premier album intitulé Triste fête, voilà que le marseillais a accompagné sa sortie par le 4ème visuel de celui-ci avec le clip de Mon Reufton, en featuring avec Lacrim.

À la vie à la muerte

Le 27 mai dernier, AM La Scampia révélait au public son tout premier album Triste fête, fort de 14 morceaux et soutenus par des featurings avec notamment Lacrim, Guy2Bezbar, Timal, Hatik ou encore Le Rat Luciano. Dans le même temps, le phocéen a régalé un peu plus ses fans avec la sortie du clip de Mon Reufton dans lequel celui-ci s'est armé de Lacrim, qui l'a pris sous son aile à ses débuts, pour mettre en image les retrouvailles de deux frérots que la prison a séparé.

Fidèle à son ADN et ses sonorités mêlant ambiance ensoleillée à l'univers de la criminalité italienne, AM La Scampia retrouve son acolyte au coeur d'une prison pour chanter leur fraternité dans cette deuxième collaboration qui fait suite à Maradona sorti en 2018.

Entre mélancolie et rythme méditerranéen, AM La Scampia prouve une nouvelle fois son talent dans ce registre qu'il maîtrise parfaitement.