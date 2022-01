Alonzo, Soprano, Rohff, Vincenzo… réunis pour l’hymne des Comores

À l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations, Rohff et plusieurs rappeurs viennent de sortir un hymne pour Les Comores.

par Team Mouv'

"Gros titre dédié à notre équipe nationale comorienne pour la Can." en juillet dernier, Rohff annonçait l'arrivée d'un nouveau morceau, avec plusieurs rappeurs comoriens. Intitulé La Patrie, le morceau est finalement sorti un peu plus tard que prévu, mais pile à l'heure pour la Can, qui se tient actuellement.

11 rappeurs réunis

Sur ce titre incroyable, on retrouve Rohff, Soprano, Alonzo, Says’z, Elams, Check MC, Goulam, Vincenzo, Fahar, Starce et Samra. Un casting XXL qui fait plaisir à entendre. C'est Fahar qui s'occupe de l'intro et du refrain, tandis qu'Alonzo nous régale dès le premier couplet. C'est Rohff qui s'occupe de boucler le morceau avec un gros dernier couplet.

Avec ce titre, les rappeurs avaient l'envie de donner de la force à leur pays, qui participe pour la première fois de son histoire à la Coupe d’Afrique des nations. Malheureusement, l'équipe nationale a perdu face au Gabon (0-1) pour son premier match, le lundi 10 janvier.