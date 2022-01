Alkpote et Francky Vincent lâchent le clip délirant "Éteins la lumière"

Les deux acolytes Alkpote et Francky Vincent se retrouvent sur le morceau "Éteins la lumière".

par Team Mouv'

Encore une pépite signée Alkpote et Francky Vincent. Les deux artistes aux styles pourtant bien éloignés ont fait le choix de se réunir, pour nous proposer un morceau entrainant et déjanté, intitulé Éteins la lumière.

Après la sortie de son album Ogre, Alkpote reste actif, et la preuve avec ce morceau déjanté. C'est Francky qui gère le refrain, tandis qu'Alkpote soigne ses couplets, tout à son image, avec des punchlines salées. "C'est parti, je me lance, je suis dans la mélasse, les yeux plein de malice Je t'envoie un molosse, tu ressens un malaise, ta * * * * * sent le mollusque." On peut aussi apprécier les capacités de Francky à rapper, avec Alk.

Le clip est réalisé par DAYMOLITION et disponible sur leur chaîne YouTube, on vous laisse apprécier le morceau ci-dessus.