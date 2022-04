Accrochez-vous, Shay fait son grand retour avec le clip "DA"

Shay fait un retour remarqué avec le morceau "DA" accompagné du clip.

par Team Mouv'

On savait qu'elle allait faire son retour, et c'est chose faite. Ce vendredi 29 avril, le rap français a été marqué par le retour de Shay, avec DA. Plus de deux ans après s’être mise en retrait de la musique, la rappeuse nous propose un retour en grande forme.

Un morceau puissant, dans lequel l'artiste belge kicke comme elle sait si bien le faire. Pour ce come back, l'artiste nous propose un clip à l'univers digital, avec une réalisation millimétrée signée Guillaume Doubet. C'est à découvrir ci-dessus.

Ce retour s'est fait en plusieurs étapes, d'abord avec plusieurs indices envoyés sur les réseaux sociaux, ensuite avec un pop-up store dédié à Shay, installé dans le IIIe arrondissement de Paris. Certains de ses fans avaient reçu des invitations pour se rendre à l'événement.

On attend désormais d'en savoir un peu plus sur la suite, et pourquoi pas sur un nouvel album qui pourrait sortir dans les semaines à venir.