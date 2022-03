À Bercy, Jonathan Cohen aka "Fuckin Fred" a fait son grand retour avec Orelsan

Fuckin Fred était porté disparu depuis plusieurs années, il a fait son retour ce jeudi 17 mars à l'Accor Arena lors du concert d'Orelsan.

par Team Mouv'

Personne ne l'attendait, et c'est devenu l'un des événements de la soirée du 17 mars à Bercy. Lors du concert d'Orelsan (qui faisait sa troisième date parisienne), Fuckin Fred s'est invité sans demander la permission, pour interpréter son unique tube : Enc * lez le.

Jonathan Cohen derrière le costume de Fuckin Fred

C'est lors de la tournée Epilogue Tour d'Orelsan, que le rappeur a invité Jonathan Cohen, pour venir l'épauler lors d'un festival. Durant toute la journée, les deux acolytes de Bloqués ont cherché une idée à mettre en place pour le concert, et c'est comme ça que Fuckin Fred est né.

En quelques heures, Jonathan Cohen et l'équipe d'Orel ont composé le tube Enc * lez le, devenu un tube énorme, et très certainement un hymne. Sauf que depuis 2019, l'artiste n'a jamais donné de nouvelle et était porté disparu. C'est en plein milieu du concert d'Orel à Bercy ce 17 mars, qu'il a fait son retour sur scène : "***Bonjour Paris, bienvenue dans mon cul, Tour de France, baguette, Tour Eiffel, vous êtes fous"*.