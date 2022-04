6ix9ine revient plus coloré que jamais avec "GINÉ"

6ix9ine dévoile "GINÉ" et explose déjà YouTube pour son retour.

par Team Mouv'

Après avoir fait le buzz avec sa reprise de Bande organisée de Jul, 6ix9ine marque son retour avec un nouveau morceau. Intitulé Giné, le rappeur a mis en ligne ce nouveau clip de vendredi 15 avril 2022, en guise de come-back dans le game, qu'il a quitté il y a plusieurs mois.

Déjà des millions de vues

En quelques heures seulement, le clip de 6ix9ine cumule plus de 4,5 millions de vues sur YouTube. Des chiffres colossaux pour le rappeur qui n'a pas quitté ses cheveux colorés. Dans ce nouveau clip, l'artiste sulfureux nous propose rien de plus que son univers, et ne se renouvèle pas. Musicalement, 6ix9ine conserve aussi ses codes, et devrait faire plaisir à ses fans les plus fidèles qui attendaient son retour.

Le clip de Giné est disponible ci-dessus, et à l'écoute sur toutes les plateformes de streaming.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix