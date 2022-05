2Pac : FX dévoile les premières images du nouveau docu sur 2Pac et sa mère

FX a publié le premier teaser de son prochain docu-série sur Tupac Shakur et sa mère militante, Afeni Shakur.

par Team Mouv'

Pour célébrer la fête des mères aux États-Unis ce dimanche 8 mai, la chaîne de télévision américaine spécialisée FX, qui fait partie du Disney Media Networks, a partagé le premier extrait vidéo de sa série documentaire intitulée Dear Mama.

Dans le teaser, Afeni la mère de Tupac, se souvient d'une leçon importante qu'elle a enseignée à son fils à un très jeune âge :

C'était ma responsabilité d'enseigner à Tupac comment survivre à sa réalité.

Tupac et Afeni Shakur

Une réalisation façon collage photos animées signée Allen Hughes, déjà aux commandes de Defiant Ones, il a aussi déjà bossé sur des clips pour 2Pac, ainsi que pour NWA. Ce nouveau documentaire, intitulé Outlaw: The Saga Of Afeni And Tupac Shakur, aura la particularité de s’intéresser autant à 2Pac qu'à sa mère.

Comme son fils, Afeni a connu une vie très mouvementée. Elle était membre active du mouvement révolutionnaire Black Panther Party for Self-Defens, et avait notamment été arrêtée et inculpée en avril 1969 pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes.

Cette nouvelle production docu-série sera divisée en 5 parties, et diffusée sur la chaîne FX, quatre ans après la mort d'Afeni (mai 2016) et plus de 20 ans après celle de Tupac Shakur (septembre 1996). La date de sortie n'a pas encore été confirmée, mais ça devrait être pour 2022.