21 Savage balance un double titre solo pour commencer 2022

21 Savage dévoile son nouveau clip, "No Debate" / "Big Smoke".

par Team Mouv'

Bonne nouvelle pour les fans de 21 Savage : celui-ci vient de sortir deux nouveaux sons, compilés dans un clip, No Debate / Big Smoke.

Depuis 2018 et son titre I am > I was, largement apprécié par la critique et le public, 21 Savage n'a pas sorti de projet solo. Il fait cette fois son retour ce vendredi 31 décembre avec le double titre No Debate / Big Smoke, illustré par un clip vidéo de sept minutes.

Double dose de sauvagerie

On découvre ainsi d'abord No Debate, un freestyle lancinant sans refrain, que pose 21 Savage avec efficacité et confiance. L'artiste y illustre son talent pour aligner les punchlines, un savoir-faire qu'il a aiguisé avec les années. Quant à Big Smoke, sur une basse puissante accompagnée d'une chorale, on y retrouve le rappeur plus tranchant, racontant son passé douloureux dans un couplet brûlant.

Cette sortie fait suite à celle de son dernier album, Savage Mode 2, fin 2020 : depuis, on avait juste pu le retrouver derrière un EP de 4 titres, réalisé en collaboration avec Young Thug, Gunna et Young Nudy, accompagnant le film Spiral, un thriller horrifique.

2022 semble donc commencer d'une belle façon pour 21 Savage, qui fait ainsi son grand retour dans le game, et promet une année chargée en sorties : il est déjà annoncé en feat sur le prochain album de Gunna.